Kitzingen vor 54 Minuten

TGK-Staffel der M U12 holt den Sieg

Vor kurzem fanden in Hösbach die Unterfränkischen Meisterschaften der Leichtathletik statt. Durch einige verletzungsbedingte Ausfälle startete nur die 3x800 Meter Staffel der M U12 und in der aktiven Klasse Florian Düll im Dreisprung. Florian kam durch eine längere Trainingspause nicht an seine persönliche Bestleistung heran, er war aber mit 13,22 Meter und dem dritten Platz sehr zufrieden. Die Staffel unserer Nachwuchsathleten mit Jonathan Holzheid, Frederik Englert und Max Rambow (alle Jahrgang 2011) siegten in der hervorragenden Zeit von 8:41,83 Minuten und holten sich den Titel. Schon einige Wochen vorher hatten die drei ihre gute Form in Bad Kissingen gezeigt . Dort liefen alle drei die 800 Meter-Strecke unter 3 Minuten.