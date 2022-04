Kitzingen vor 3 Stunden

TGK-Schwimmer waren wieder im Trainingslager

Endlich konnten die Schwimmer der TG Kitzingen in der Karwoche wieder ihr traditionelles Trainingslager nach Tirschenreuth (Oberpfalz) fahren. Drei Trainingseinheiten standen täglich auf dem Programm, zweimal im Wasser und einmal in der Turnhalle. Denn Schwimmer können mehr als Kachelnzählen. Neben dem Training wurde gemeinsam gespielt, gelacht und das Bauernhofleben genossen. Mit dabei auch der neue Vereinsbus. Geliefert bereits Anfang 2021 führte er coronabedingt zunächst ein trostloses Dasein. Nachdem die Handballdamen mit ihm bereits zu einigen Spielen unterwegs waren, ging er jetzt auf seine erste große Fahrt. Schön, dass all das endlich wieder möglich ist und der Bus hoffentlich künftig noch viele weitere Reisen unternehmen kann.