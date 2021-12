Zum Jahresabschluss ermittelten die Schwimmer der TG Kitzingen ihre Vereinsmeister 2021. Geschwommen wurden – je nach Alter –25m Rücken, 25m Freistil und 25m Wechselbeinschlag mit Brett bzw. 50m Rücken, 50m Brust und 50m Freistil. Über 90 Schwimmer/innen sprangen in drei Schichten ins Wasser. Sehr erfreulich war, dass auch schon Kinder teilnahmen, die erst im Herbst 2020 bzw. dann so richtig im Juni 2021 mit dem Schwimmen lernen bei der TG Kitzingen begonnen hatten. Die beliebte Familienstaffel und die Siegerehrung fielen leider Corona zum Opfer. Aber alle waren froh, dass der Wettkampf überhaupt stattfinden konnte.

Bei den Männern war es für David Weinig erneut eine klare Angelegenheit. Er verteidigte in der Gesamtzeit von 1:36,41 min souverän seinen Titel, gefolgt von Thomas Krämer (1:51,40 min) und Jan Haberkorn (1:54,97 min). Auch bei den Damen gelang Julia Gabriel in 1:49,32 min die Titelverteidigung. Platz zwei ging an Chris Wiegand (1:50,77 min) und Dritte wurde Elena Harbauer (1:50,85 min). Über die 25m Strecken (Jahrgänge 2012 und jünger) waren Laura Dillmann (1:13,21 min) und Matthias Viering (1:26,24 min) die Schnellsten.

Vereinsmeister 2021: Jahrgang 2015 Zoe Heda & Sebastian Dillmann, 2014 Lina Paulus & Christian Viering, 2013 Matilda Schmitt-Raiser & Jonathan Ordon, 2012 Laura Dillmann & Matthias Viering, 2011 Leonie Worschech & Cornelius Haupt, 2010 Sophie Böttcher & Konstantin Kramer, 2009 Neele Mira Hartl & Ferdinand Eitel, 2008 Sophie Landmann & Igor Postawa, 2007 Julia Gabriel & Maximilian König, 2006 Olaf Kestler, 2005 Julia Ortmann, 2004 Elena Harbauer & Niels Torben Groh, 2003 u.ä. Chris Wiegand & David Weinig.

Von: Chris Wiegand (Schwimmabteilung TG Kitzingen)