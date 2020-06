Kitzingen vor 1 Stunde

Textileinzelhändler "Ernsting's family" eröffnet Filiale in Kitzingen

Am Freitag, 26. Juni, eröffnet der Textileinzelhändler "Ernsting's family" eine Filiale in der Marktstraße 29 bis 31 in Kitzingen. Die Verkaufsfläche beträgt rund 200 Quadratmeter.