Wiesentheid aktualisiert vor 7 Minuten

Teurer Sportwagen überschlägt sich: sechsstelliger Schaden

Am Dienstagmorgen fuhr ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Staatsstraße 2272 von Feuerbach in Richtung Kleinlangheim. In einer Rechtskurve verlor der Mann die Kontrolle über seinen Sportwagen, berichtet die Kitzinger Polizei. Das Auto rutschte in den gegenüberliegenden Straßengraben und überschlug sich mehrmals. Der Rettungsdienst versorgte den Fahrer und brachte ihn zur Abklärung seiner leichten Verletzungen in ein naheliegendes Krankenhaus. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei laut Pressebericht auf rund 100 150 Euro.