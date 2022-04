Am Samstag parkte eine 59-Jährige gegen 17.30 Uhr ihren grauen VW-Multivan in der August-Gauer-Straße in Kitzingen auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Eingangsnähe. Als die Geschädigte nach etwa fünf Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkam, wies dieses eine Delle sowie Lackabrieb auf. Der Schaden wird auf rund 3000 Euro beziffert, schreibt die Kitzinger Polizei.

Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich um ein größeres, eventuell eine Art Kastenwagen, gehandelt haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 09321/141-0.