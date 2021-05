Mit dem Start in die touristische Saison 2021 am Freitag, 21. Mai, stieg die Nachfrage nach den erforderlichen Schnelltests weiter. Die Verwaltungsgemeinschaft Volkach teilt in einem Presseschreiben mit, dass am Pfingstwochenende auch in Nordheim und in Sommerach jeweils eine Schnelltest-Station aufgebaut wird. Sowohl Einheimische als auch Gäste können sich in den Rathäusern der beiden Orte kostenlos testen lassen. Eine Terminvereinbarung vorab ist nicht notwendig.

Darüber hinaus wird das bereits bestehende Testangebot in Volkach (BRK, Riemenschneider-Apotheke, Apotheke am Einkaufspark) erweitert: In der Friedenstraße 3 wird eine Drive-In-Teststation am Pfingstsamstag und Pfingstsonntag in Zusammenarbeit mit der Akud Medpharm GmbH aufgebaut. Zudem können sich die Camping-Gäste am Pfingstsonntag in Volkach und Escherndorf in einem speziellen Zeitfensterdirekt an den Campingplätzen testen lassen.

Zu diesen Zeiten wird getestet:

Nordheim (Rathaus, Hauptstraße 15): Freitag 16 bis 18 Uhr, Samstag: 15 bis 17 Uhr, Sonntag: 11 bis 13 Uhr.

Sommerach (Rot Kreuz-Raum, Rathaus, Kirchplatz 4): Freitag 17 bis 19 Uhr. Sonntag 10.30 bis 13 Uhr, Montag 10. bis 30-13 Uhr.

Escherndorf (Campingplatz, An der Güß 9 A): Sonntag 12.30 bis 14.30 Uhr.

Volkach (Campingplatz, Fahrer Str. 7): Sonntag: 10 bis 12 Uhr.

Volkach (Drive-In-Station, Friedenstraße 3): Samstag 13 bis 15 Uhr, Sonntag 15 bis 17 Uhr.

Das bereits bestehende Testangebot in Volkach und weitere Infos zu den Schnelltest-Stationen findet man unter www.volkach.de. Weitere Testmöglichkeiten im gesamten Landkreis Kitzingen sind unter www.corona-test-kitzingen.de/antigen-schnelltest gelistet. Auch in Untereisenheim werden kostenlose Schnelltests angeboten (www.asv-untereisenheim.de).