Ein Symbol der weinkulturellen Vielfalt in Deutschland und des heimischen Weintourismus: Das terroir f Rödelsee hat vom Deutsche Weininstitut die Auszeichnung „Höhepunkt der Weinkultur“ erhalten. Darüber informiert die Gebietsweinwerbung Frankenwein-Frankenland in einer Pressemitteilung.

Einer der meistbesuchten und meistfotografierten Orte im Weinanbaugebiet Franken, so bezeichnete der Rödelseer Bürgermeister Burkhard Klein stolz das terroir f Rödelsee am Schwanberg oberhalb der Weinlage Küchenmeister. Mit dem Besuch der Deutschen Weinkönigin Sina Erdrich, den beiden Deutschen Weinprinzessinnen Linda Trarbach und Saskia Teucke, der Fränkischen Weinkönigin Eva Brockmann und der Rödelseer Weinprinzessin Anna Deppisch kam royaler Glanz und Auszeichnung an den weißen Zylinder mit Panoramablick auf die fränkische Weinkulturlandschaft.

Bei der Übergabe der Auszeichnung „Höhepunkt der Weinkultur“ freute sich Weinbaupräsident Artur Steinmann, dass man mit dem terroir f-Punkten Touristen-Attraktionen geschaffen habe, die den gesamten ländlichen Raum stärkten. Die Deutsche Weinkönigin Sina Erdrich lobte, dass sich das Weinanbaugebiet Franken mit dem Fokus auf Silvaner und Bocksbeutel ein beeindruckendes Renommee erarbeitet habe. Die Höhepunkte der Weinkultur 2022 hatte eine Fachjury ausgewählter Experten aus den Bereichen Tourismus, Geschichte, Kultur und Wein aus über 50 Vorschlägen ausgewählt.