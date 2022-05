In der Ratssitzung teilte Markt Einersheims Bürgermeister Herbert Volkamer mit, dass das Terrassenbad in diesem Jahr erst am 1. Juni für die Badesaison geöffnet werden kann. Vergangene Woche hatten sich die Mitglieder der Badeaufsicht mit Herbert Volkamer getroffen und wichtige Dinge geklärt. Auf Basis der Besucher-Analyse wurde vereinbart, jetzt die ehrenamtliche Badeaufsicht von Montag bis Freitag von 12 bis 20 Uhr und an Samstagen und Sonntagen von 10 bis 20 Uhr auszuweiten. Auf Vorschlag von Herbert Volkamer werden die Eintrittspreis nicht angetastet, weiterhin kostet die Einzelkarte für Erwachsene drei Euro und die Jahreskarte kommt auf 20 Euro

"Das ist kein guter Wert, aber gerade noch im Rahmen", kommentierte das Ortsoberhaupt die Wasserbilanz für das vergangene Jahr, denn es gab ein Defizit von neun Prozent von der eingekauften Wassermenge von 62.605 Kubikmetern Trinkwasser und den verkauften 56.877 Kubikmetern. Laut Volkamer sei der Anstieg des Wasserverlustes nicht verwunderlich, denn in der Gemeinde hatte es im vergangenen Jahr relativ viele Wasserrohrbrüche gegeben.

Dank des Regionalbudgets vom Amt für ländliche Entwicklung kann die Gemeinde einen Teil der Bestuhlung für das Gemeinschaftshaus neu anschaffen. Andreas Thieme von der Firma Kaiser aus Wendlingen stellte verschiedene Stühle und auch einen Tisch vor, die bei den Damen und Herren des Gemeinderats Gefallen fanden. Die 25 Tische und 150 Stühle sollen noch in diesem Jahr kommen und damit die 40 Jahre alten Tische und Stühle nach und nach ablösen.

Vor Ort am Feuerwehrgerätehaus beriet das Gremium über die Aufstellung eines Werbebanners. Der Feuerwehrverein hatte ein solches Banner angeschafft um neue Mitglieder für die Wehr zu werben. Zweiter Kommandant Martin Hüßner erläuterte die Intention der Floriansjünger, die Ratsmitglieder beschlossen, noch ein zweites Banner seitens der Gemeinde anzuschaffen und stimmten den beiden Standorten zu.

In der Mönchsondheimerstraße, die auch Kreisstraße ist, wird eine Querungshilfe für Fußgänger gebaut. Das beauftragte Ingenieurbüro TIG aus Dettelbach hat ein nach der Ausschreibung eingegangenes Angebot mit 247.000 Euro geprüft und für in Ordnung gefunden. Gemäß einer Finanzierungsvereinbarung trägt die Gemeinde den Betrag von 81.750 Euro und jetzt kann der Auftrag an die Firma Ullrich aus Hammelburg vergeben werden.

Zur Trockenlegung des Mauerwerks und zur Temperierung des Gebäudes Haus der Dorfkultur beschloss der Gemeínderat die Anschaffung eines entsprechenden Gerätes. Mit mehreren Auftragsvergaben bereitete das Gremium den Fortgang der Bauarbeiten des Anwesens am Marktplatz 1.

Der Rat diskutierte den Aufbau einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Kläranlage. Wie Erwin Offner darlegte, soll die Anlage 13.000 Euro kosten. Jährlich könnten 400 Euro für Stromeinspeisung erzielt werden und zudem würden 600 Euro pro Jahr an Stromkosten eingespart werden. Damit würde sich die Investition in zwölf Jahren amortisieren.

Markus Hegwein uns Tobias Schramm schilderten den Verlauf einer kürzlichen Versammlung der interkommunalen Allianz 7/22 Südost mit dem Hauptthema Kernwegenetz für Weinberge. Die Markt Einersheimer sind in einer Sondersituation, da sie nie eine Weinbergflurbereinigung hatten. "Nur der Weg, der jetzt als solcher definiert ist, kann später mal als Kernweg ausgebaut werden", machte der Bürgermeister deutlich und hoffte, dass die Verantwortlichen im Amt für ländliche Entwicklung die Markt Einersheimer Interessen entsprechend berücksichtigen.