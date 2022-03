Martinsheim vor 1 Stunde

Termine für Bürgerversammlungen der Gemeinde Martinsheim

Martinsheim hält Bürgerversammlungen für die Gemeinde und ihre Ortsteile ab. Die Termine sind laut Pressemitteilung: Donnerstag, 24. März, Alte Schule in Gnötzheim; Freitag, 25. März, Gasthaus "Goldener Stern" in Enheim; Montag, 28. März, Sportheim in Martinsheim und Donnerstag, 31. März, im Feuerwehrhaus in Unterickelsheim. Beginn der Bürgerversammlungen ist jeweils 20 Uhr.