Tenöre4You singen Welthits

Am Freitag, 23. Juli, um 20 Uhr laden die Tenöre4You zu einem Konzert in das historische Rathaus in Dettelbach ein. Mit Welthits, die unter die Haut gehen, Erinnerungen wachrufen und träumen lassen, versprechen die beiden Tenöre ein unvergessliches Erlebnis, teilt die Touristinformation Dettelbach mit. Der Eintritt beträgt 19,50 Euro. Weitere Infos im Kultur- und Kommunikationszentrum Dettelbach, Tel.: (09324) 3560, oder per E-Mail an: tourismus@dettelbach.de