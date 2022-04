Mit einem stillen Gedenken an die verstorbenen Mitglieder begann der Bericht von Günther Hollweck, dem 1. Vorstand des Vereines.

Es sind erfreulicherweise nahezu 20 Prozent Neumitglieder verschiedener Altersgruppen dem Verein beigetreten. Hollweck dankte den Helfern für ihren Einsatz zur Pflege der Anlage, dem Trainerteam für die Kinder- und Jugendlichen und den Eltern für die Fahrbereitschaft zu den Auswärtsspielen.

Die erfreuliche Entwicklung im Nachwuchsbereich und auch die solide finanzielle Situation des Vereines nahm der Vorsitzende zum Anlass, in diesem Jahr das Training für Kinder komplett durch den Verein zu finanzieren. Eltern brauchen also keine Gelder für Training aufzuwenden. Dies ist für den kleinen Verein ein enormer Betrag und soll auch gleichzeitig zur Werbung für Neumitglieder Anreiz geben.

Über das sportliche Geschehen der Jugendmannschaften und der aktiven Männermannschaft berichtete Dr. Seipel und Sportwart Klaus Hofmann. Die Meisterschaft der Knaben Bambini 12wurde mit einem ideenreichen Event gefeiert.

Erstmals seit über 15 Jahren kann der Tennisclub wieder eine aktive Herrenmannschaft für die Medenrunde melden. Man darf gespannt sein auf deren Resultate, ebenso auch für die Knaben und Mädchenmannschaften bis 15 Jahren. Die Herrenmannschaften ab 40 Jahre misst sich durch die Zusammenlegung der bayerischen Nordliga nunmehr mit Mannschaften aus Mittelfranken.

Nach Abschluss der Jahresberichte konnte die Kassenprüfung von Frau Sabine Voit nur tadellose Abwicklung bestätigen. Die Kassenwartin Frau Grimm war kurzfristig erkrankt und der Kassenbericht wurde durch den 2. Vorsitzenden Ewald Grohmann vorgetragen worden.

In der nachfolgenden Entlastung der Vorstandschaft konnte ein Wahlausschuss, geleitet durch Rudi Kernwein, leider keinen neuen 1. Vorstand zur Wahl finden. Alle anderen Positionen, wie Sportwart, Kassenwart oder auch 2. Vorstand wurden neu gefunden und werden in einer nochmaligen Mitgliederversammlung in den Ämtern bestätigt.

In einer abschließenden Diskussionsrunde waren viele Mitglieder erstaunt über die Höhe an Abgaben für den Unterhalt der Anlage und insbesondere auch über die Verbandsabgaben an die zugehörigen Dachorganisationen des Tennisverbandes.

Die Versammlung schloss nach zweistündiger Dauer in eine gemütliche Zusammenkunft.

Von: Ewald Grohmann (2. Vorstand, TC Mainstockheim)