Tennis-Meister beim MHC

Die ersten Meister in der diesjährigen Tennis-Medenrunde stehen fest. In einer Pressemitteilung gratuliert die Tennisabteilung des Marktbreiter Hockey-Clubs (MHC) allen erfolgreichen Tennisspielerinnen und -spielern. Es sei schön, dass sie sich trotz der Corona-Einschränkungen den Spaß an den Wettkampfspielen nicht haben nehmen lassen.