Temporäres Durchfahrtsverbot in der Volkacher Altstadt

In den Sommerferien startet die Stadt Volkach einen auf drei Monate limitierten Pilotversuch: Ab dem 1. August gilt in der Volkacher Altstadt ein temporäres Durchfahrtsverbot am Wochenende – samstags ab 14 Uhr bis sonntags 24 Uhr. An Feiertagen gilt ein ganztägiges Durchfahrtsverbot.

So soll die Verkehrssituation insgesamt entlastet werden, erläutert Bürgermeister Heiko Bäuerlein in einem Presseschreiben. Die Verwaltung und der Stadtrat hatten sich im Vorfeld viele Gedanken über die mögliche Ausgestaltung des Versuchs gemacht. Wichtig ist allen Beteiligten, dass der Wunsch nach einer verkehrsberuhigten Innenstadt dem geschäftlichen wie privaten Leben nicht im Wege stehen solle.

Bewohner dürfen weiter mit dem Auto reinfahren

Daher gebe es einige Ausnahmen:

Bewohner dürfen jederzeit in die Altstadt zu ihrem Haus fahren.

Berechtigte Anliegen, wie beispielsweise ein Einkauf beim Einzelhandel, Bäcker etc. oder ein Weineinkauf beim Winzer sind ebenfalls per Auto erlaubt.

Auch die An- und Abreise von Übernachtungsgästen per PKW ist gestattet, die Hotel- und Weinguts-Zufahrten sind frei.

Sechs gebührenfreie Parkplätze außerhalb der Altstadt

Wer nicht in diese Kategorien fällt, wird gebeten, einen der sechs gebührenfreien Parkplätze außerhalb der Altstadt Volkachs zu nutzen. Nach Abschluss der Testphase sollen die Ergebnisse evaluiert und gegebenenfalls nachjustiert werden.

Infos zum temporären Durchfahrtsverbot gibt es auf einem Flyer, der ab sofort sowohl in der Touristinformation am Volkacher Marktplatz als auch online über www.volkach.de erhältlich ist. Die Mainschleifen-Bürger erhalten diesen Flyer in den kommenden Tagen per Wurfsendung in ihren Briefkasten.

Online steht außerdem ein Videoclip zur Verfügung, der erklärt, wer ab dem 1. August zu den Anliegern zählt und wer sich vor den Toren einen Parkplatz suchen sollte, wie es abschließend heißt.