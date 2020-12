•Versorgung prüfen auf www.telekom.de/netzausbau

Die Telekom hat für die Mobilfunk-Versorgung im Landkreis Kitzingen in den vergangenen neun Monaten einen Standort neu gebaut, vier mit LTE und zehn mit 5G erweitert. Damit stehe mehr Bandbreite zur Verfügung, außerdem werde der Empfang in Gebäuden besser, wie die Telekom in einem Presseschreiben mitteilt.

Die Standorte stehen in folgenden Kommunen: Albertshofen, Buchbrunn, Dettelbach, Geiselwind, Iphofen, Kitzingen (3), Kleinlangheim, Mainbernheim, Mainstockheim, Marktsteft, Rüdenhausen, Schwarzach am Main und Wiesentheid. Acht Standorte dienen zudem der Versorgung entlang der Autobahn, sechs Standorte entlang der Bahnstrecke.

Die Telekom betreibt im Landkreis Kitzingen jetzt 58 Standorte. Bis 2022 sollen weitere 13 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind im selben Zeitraum an 26 Standorten Erweiterungen mit LTE und 5G geplant, so das Presseschreiben noch.

