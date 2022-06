Wegen der Bauarbeiten auf der A7 im Bereich des Autobahnkreuzes Biebelried sind aktuell zwei Verbindungsrampen gesperrt:

A3 in Fahrtrichtung Frankfurt: Sperrung der Verbindungsrampe auf die A7 in Fahrtrichtung Fulda bis Sonntag, 14. August. Verkehrsteilnehmer auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt, die auf die A7 in Fahrtrichtung Fulda fahren möchten, werden über die verbleibenden Anschlussäste innerhalb des Autobahnkreuzes Biebelried auf die A7 in Fahrtrichtung Fulda geführt.

A7 in Fahrtrichtung Fulda: Sperrung der Verbindungsrampe auf die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt bis Sonntag, 14. August. Verkehrsteilnehmer auf der A7 in Fahrtrichtung Fulda, die auf die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt fahren möchten, werden ab der Anschlussstelle Kitzingen über die Umleitungsstrecke B8 auf die A3 zur Anschlussstelle Rottendorf geleitet, heißt es in einer Pressemitteilung der Autobahn GmbH.