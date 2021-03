Volkach vor 2 Stunden

Teile von Traktor abgebaut und gestohlen

In der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, ereignete sich neben der Staatsstraße 2271 zwischen Volkach und der Kanalbrücke ein Diebstahl. Bislang unbekannte Täter bauten an einem abgestellten Traktor die beiden Oberlenker der Marken Walterscheid und CBM ab und entwendeten diese, heißt es im Bericht der Polizei. Der Traktor stand neben einer Lagerhalle auf einer Grünfläche. Es entstand ein Beuteschaden in Höhe von etwa 3900 Euro.