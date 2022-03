Kitzingen vor 59 Minuten

Tauschbörse für Saatgut und Stauden in Kitzingen

Die nächste Saatgut- und Stauden-Tauschbörse der Initiative Initiative "Wir für Vielfalt" findet am Samstag, 9. April, ab 14 Uhr in der Biogärtnerei Gahr, Mainbernheimer Straße 66, in Kitzingen statt. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.