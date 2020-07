Taucher, Boote, Hubschrauber: Retter suchen Vermissten im Main

Am späten Donnerstagvormittag kam es an der Mainbrücke zwischen Volkach und Astheim zu einem großen Wasserretungseinsatz. Rund 100 Einsatzkräfte von Wasserwacht, Rotem Kreuz und Feuerwehr suchten nach einem ins Wasser gefallenen Menschen, nachdem auf der Brücke Kleidungsstücke gefunden worden waren. Der Einsatz wurde am frühen Nachmittag ergebnislos abgebrochen. Foto: Moritz Hornung/Feuerwehr Volkach

