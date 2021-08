Volkach vor 1 Stunde

Tasche mit Tablet aus Cabrio gestohlen

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 11.15 und 12 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Brückenstraße das Stoffverdeck eines blauen BMW Z3 Cabrios beschädigt, heißt es im Bericht der Polizei. Die unbekannte Person öffnete die Naht am Heckfenster und griff sich eine auf dem Rücksitz liegende Tasche samt Inhalt. Diese enthielt unter anderem ein Tablet der Marke „Toshiba“. Die Tasche ist hellbraun, bedruck mit neongelben Halbmonden und einem Tragegurt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.