Tasche geklaut: Frau ließ sich ablenken

Am Montag, um 11.45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Dettelbach zu einem Diebstahl. Eine 73-jährige Rentnerin stellte ihre Einkaufstasche vor ihrem Fahrzeug ab und brachte den Einkaufswagen zurück. Hierbei sprach sie ein unbekannter Mann an. Später bemerkte die Frau das Fehlen ihrer Tasche samt Handy und Geldbörse. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann die Frau bewusst abgelenkt und ein Mittäter die Tasche mitgenommen hat.