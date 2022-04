Kitzingen vor 42 Minuten

"Tanz in den Mai" mit Donny Vox

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie und vielen abgesagten Kultur- und Musikveranstaltungen findet, organisiert vom DGB Kreisverband Kitzingen in Zusammenarbeit mit dem Kitzinger Stadtmarketing, am Abend des 30. April auf dem Bleichwasen in Kitzingen der „Tanz in den Mai“ statt. Der Live-Act wird von Donny Vox geliefert. Einlass ab 17 Uhr, Beginn um 20 Uhr, getanzt wird bis Mitternacht. Der Eintritt ist frei.