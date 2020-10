In der Zeit von Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 18 Uhr, ereignete sich am Marktplatz in Markt Einersheim eine Sachbeschädigung, heißt es im Polizeibericht. Ein bislang Unbekannter riss vermutlich mit grober Gewalt eine Tankabdeckung heraus. Der außen liegende Tankstutzen befindet sich an der Rückseite eines Mehrfamilienhauses und führt im Inneren des Anwesens zu einem Heizöltank. Der Schaden beträgt etwa 100 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.