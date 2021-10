Die erste Bürgerversammlung in Buchbrunn seit eineinhalb Jahren war vor allem der im Bau begriffenen Tagespflege gewidmet.

Bürgermeister Hermann Queck hatte dazu Erik Koller von der KEG-Projektentwicklungs-AG sowie Ulrike Hahn von der Arbeiterwohlfahrt in die Mehrzweckhalle eingeladen. Koller führte aus, dass jede der zehn Wohnungen mit drei bis vier Zimmern auf rund 70 Quadratmetern und Balkon komplett barrierefrei erreichbar sei. Zu jeder der mit Pelletts beheizten Wohnungen gehöre eine eingerichtete Küche und ein Kellerraum.

Die Tagespflege ist im Erdgeschoss mit seinem Mitteleingang eingerichtet. Die Anlage soll Mitte 2022 bezugsfertig sein.

Besuch ist tageweise buchbar

Ulrike Hahn stellte als Bereichsleiterin "Senioren und Rehabilitation" der AWO die Tagespflege vor, in der bis zu 20 Personen tagsüber betreut und verpflegt werden können. In der gemütlichen Einrichtung sollen sie sich wie zuhause fühlen und kennen lernen.

Wer die Tagespflege nutzen wolle, werde an den vereinbarten Tagen zuhause abgeholt und wieder gebracht, auch mit Rollstuhl. Der Besuch der Einrichtung ist tageweise an fünf Tagen der Woche buchbar. Zum Betreuungspersonal gehöre immer auch eine Pflegefachkraft.

Es werde täglich frisch gekocht und wer sich von den Gästen dazu in der Lage fühle, könne in der Küche mitarbeiten.

Ziel der Einrichtung sei die Entlastung der Angehörigen, der Erhalt des Gesundheitszustandes und die Verbesserung des Wohlgefühls. Nicht zuletzt gehe es um Lebensfreude gegen Vereinsamung, betonte Hahn. Der Eigenanteil an den Betreuungskosten sei bei jedem Pflegegrad gleich.

Gemeinde ist seit Beginn des Jahres schuldenfrei

Wolfgang Döring regte an, die Einrichtung zukünftig als "Tagespflege Frankenträubl" in Anlehnung an das gleichnamige Dorfgasthaus an diesem Standort zu bezeichnen. Der noch vorhandene Ausleger finde sicher einen geeigneten Standort.

Bürgermeister Queck legte zudem in der Bürgerversammlung den Geschäftsbericht der Gemeinde vor, die derzeit 1183 Personen zählt. Aus der Gemeindekasse berichtete er über Einnahmen und Ausgaben, die Gemeinde sei zudem seit Beginn des Jahres schuldenfrei.

Weitere Themen waren das kürzlich eingeweihte Bürgerhaus, der südliche Ortseingang und der Dorfplatz vor dem Dorfladen Kummrei sowie die dafür entstandenen Kosten.

Während der Kindergartenanbau für derzeit 53 Kinder und der Hauptstraßenausbau bereits abgeschlossen seien, werde an der Brandschutzertüchtigung der Schule noch gearbeitet. Die Schule zählt derzeit von 292 Kinder, 112 von ihnen werden in Buchbrunn beschult. 67 Kinder nutzen zudem die Mittagsbetreuung.

Derzeit keine Bauplätze konkret in Aussicht

Rosemarie Friederich erinnerte an ihre Anfrage wegen einer Überdachung an der Urnenwand, Alfred Schnabel bot Schulungen für die beiden Defibrillatoren an, die am Rathaus und am Kummrei angebracht werden.

Dietmar Riedel erkundigte sich nach weiteren Bauplätzen. Queck ließ dazu wissen, dass derzeit nichts spruchreif sei. Michael Friederich plädierte ergänzend für eine Altortverdichtung und die Nutzung vorhandener Leerstände.

Hannes Kristmann dankte namens des TSV für die Unterstützung der Gemeinde bei der Umfeldgestaltung am Sportplatz und kündigte für das kommende Jahr eine Feier zum 75-jährigen Bestehen des TSV an.