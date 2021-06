In Schwarzach am Main hat die Tagespflege St. Hedwig den Betrieb aufgenommen. Seit Montag, 7. Juni, stehen die Türen der Caritas offen für Seniorinnen und Senioren, die in den eigenen vier Wänden leben und dort tägliche Unterstützung und Pflege erhalten. Die Einrichtung des Caritasverbands Kitzingen in der Schweinfurter Straße ist die erste ihrer Art in Schwarzach und schließt damit eine Versorgungslücke in der Gemeinde, wie es in einem Schreiben des Verbands heißt.

Das achtköpfige Team der neuen Tagespflege hatte vorab einen ersten Testlauf absolviert, bei dem Caritasseelsorger Lorenz Kleinschnitz den Mitarbeitern und Gästen seine Segenswünsche aussprach: "Selig und gesegnet sind, die behutsam und respektvoll mit mir umgehen und mich so spüren lassen, dass ich geachtet, wertvoll und geliebt bin".

Bau in nur einem Jahr realisiert

Unterdessen lobte der Geschäftsführer des Kitzinger Caritasverbands, Paul Greubel, die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten, darunter Bürgermeister Volker Schmitt, Bauträger Wolfgang Weiss, Investor Wolfang Weidmann und Vertreter der Caritas. Der Bau war in nur einem Jahr realisiert worden. Besonderer Dank ging an das Ehepaar Weidmann, das sich neben dem Bau auch an der Ausstattung der Pflegeeinrichtung finanziell beteiligt hatte. Zudem hatte die Stiftung Deutsches Hilfswerk (Deutsche Fernsehlotterie) das Projekt mit einer größeren Summe unterstützt, wie es im Presseschreiben weiter heißt.

Der Neubau an der Schweinfurter Straße beherbergt in den Obergeschossen Mietwohnungen. Im Erdgeschoss ist die Tagespflege mit Platz für bis zu 25 Seniorinnen und Senioren untergebracht.

Die offizielle Eröffnung mit Segnung soll laut Geschäftsführer Greubel im kommenden Herbst stattfinden. Bereits für Juli planen die Verantwortlichen zudem einen Tag der offenen Tür.

Interessierte sind jederzeit zu einem kostenlosen Schnuppertag in der Tagespflege St. Hedwig Schwarzach eingeladen. Zur Anmeldung wenden sie sich telefonisch an das Caritaszentrum St. Hedwig in Kitzingen unter Tel.: (09321) 267297-0 (täglich 9 bis 14 Uhr).