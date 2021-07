Der Caritas-Kreisverband traf sich erstmals seit Monaten zur Besprechung der aktuellen Lage und Verabschiedung seines Jahreshaushaltes. Als Tagungsort wurde die vor sechs Wochen eröffnete Tagespflegeeinrichtung in Schwarzach gewählt.

Der Jahreslauf war von der Pandemie geprägt, erinnerte die stellvertretenden Vorsitzende Renate Jüstel und zollte gleichzeitig all jenen Respekt, die trotz aller Einschränkungen etwas bewirken konnten. Als besonders gefordert beschrieb sie die Sozialstation.

Der Vorsitzende Alfred Volbers wäre sicher stolz darauf, dass die Tagespflegeinrichtung St. Hedwig am 1. Juni pünktlich in Betrieb gehen konnte, merkte Jüstel an. Ihr Lob galt Geschäftsführer Paul Greubel für die Begleitung, ebenso Caritas-Seelsorger Diakon Lorenz Kleinschnitz vor Ort.

Caritas will sich künftig auch um Kindergärten kümmern

Erste Erkenntnisse aus dem Betrieb steuerte Pflegedienstleiterin Claudia Kossyk bei. Der Alltag sei erfolgreich angelaufen, bilanzierte Jüstel und kündigte an, dass sich die Caritas zukünftig auch um Kindergärten kümmern werde. Allerdings sei das Ehrenamt nicht mehr wie früher zu sehen, sondern steigender Verwaltungsaufwand führe zu wesentlichen Veränderungen.

Froh über das, was beim Bau geleistet wurde, präsentierte Greubel seinen Wirtschaftsplan 21, dessen Erstellung er als "so schwierig wie noch nie" bezeichnete. Für den Gesamthaushalt requirierte er Zuschüsse aus allen möglichen Töpfen, auch Bundes- und Landesmittel für den Betrieb während der Corona-Zeit.

Überraschend habe die Caritas-Sammlung das Vorjahresergebnis halten können. Trotz zusätzlicher personalintensiver Arbeit mit zusätzlichen Aufwendungen seien die Personalkosten weitgehend gleichbleibend. Aller Aufwand sei im wesentlichen der Vorsorge geschuldet.

Verlauf des zweiten Halbjahres nur schwer kalkulierbar

In der Sozialstation ergab sich insgesamt ein negatives Ergebnis. Greubel vermutet, dass sich trotz personeller Umschichtungen daran 2021 nicht viel ändern werde. Er fasste zusammen, dass der Verlauf des zweiten Halbjahres ebenfalls nur schwer kalkulierbar sei, allerdings hoffe er auf eine voll ausgenutzte Tagespflege.

Der Geldmangel in den Diözesen schlägt auf die caritative Arbeit voll durch. Umschichtungen bei Arbeitsplätzen und bei der Arbeitszeit sowie Vertragsanpassungen können den massiven Rückgang bei der Kirchensteuer nicht mehr kompensieren.

Ein Tag der offenen Tür ist in der neuen Seniorentagespflege St. Hedwig in Schwarzach am 24. Juli von 10 bis 16 Uhr geplant.