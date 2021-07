Hüttenheim vor 1 Stunde

Tag der offenen Tür im neuen Dorfgemeinschaftshaus

Am Freitag, 30. Juli, lädt die Marktgemeinde Willanzheim von 14 bis 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür im neuen Dorfgemeinschaftshaus in Hüttenheim ein. Eine Einweihung ist nicht möglich und könnte im Herbst als Segnung in kleinem Kreis nachgeholt werden.