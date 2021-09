Der Fair-Handel der Abtei Münsterschwarzach lädt am Samstag, 25. September, von 10 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür mit Produzentenbesuchen ein. An den jeweiligen Verkaufsständen bestehe die Möglichkeit, mit den Herstellerinnen und Herstellern direkt ins Gespräch zu kommen, teilt die Abtei in einer Pressemeldung mit. Dazu gehörten Raymisa mit Kunsthandwerk und Textilien aus Peru, InterArt mit Specksteinprodukten aus Kenia, Khoisan mit Salz sowie Mohini mit Seidenschals aus Indien. Von 11 bis 12 Uhr sei zudem Geschäftsführer des Fair-Handels, Pater Anselm Grün, zu einer Signierstunde mit Büchern aus dem klostereigenen Vier-Türme-Verlag vor Ort.

Um 10.30 Uhr werde die Ebenholzausstellung durch Künstlerpater Meinrad Dufner unter dem Titel "Die Welt der Makonde" mit Kurzgeschichten zur Makondekunst eröffnet. Die Makondeschnitzereien aus Ebenholz seien die ersten Produkte gewesen, die aus Tansania nach Deutschland von Münsterschwarzacher Mönchen importiert wurden, heißt es in der Pressemitteilung. Durch den Kauf dieser Figuren erhalten Produzenten bis heute ein gesichertes Einkommen, womit sie ihre Familien unterhalten, die Kinder in die Schule schicken und sich ein gutes Leben leisten könnten, so die Abtei. Ihre Kunst sei weder Zeitvertreib noch Dekor. Sie wolle das Leben deuten, Sinn aufzeigen, Gemeinschaft mit den Ahnen herstellen und von ihnen her das ununterbrochene Weiterleben der Stammesseele in die Zukunft hinein darstellen.

Auch für das leibliche Wohl und kostenlose Parkplätze ist gesorgt

Auf dem Gelände des Fair-Handels werde es außerdem Klosterbratwurst aus der Klostermetzgerei, Kaffee vom Würzburger Partnerkaffee sowie Kuchen aus der Klosterbäckerei geben. Der Zutritt zum Gelände und zum Markt ist frei. Vor Ort bestehe laut Pressemeldung die Pflicht für das Tragen einer medizinische Maske.

Der Fair-Handel Markt sei in etwa fünf Minuten zu Fuß aus von der Abteikirche aus barrierefrei zu erreichen. Der Weg führt links an der Abteikirche vorbei, durch die Baustelle des Egbert-Gymnasiums bis zu den Sportplätzen Richtung Pferdestall.

Kostenlose Parkplätze seien direkt vor der Abtei an der Schweinfurter Straße 40 oder den Sportstätten des Egbert-Gymnasiums zu finden, erreichbar über die Sonnenstraße in Gerlachshausen.