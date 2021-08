Schwarzach vor 38 Minuten

Tag der offenen Tür ein voller Erfolg

Der Tag der offenen Tür in der neu eröffneten Tagespflege St. Hedwig der Caritas in Schwarzach hat Vorstellungen und Kapazitäten völlig übertroffen und unterstreicht den Bedarf an solchen Einrichtungen. Besucher kamen aus dem gesamten Landkreis. Das Team, die Leitung mit Claudia Kossy und Stefanie Dietsch, der Kreis-Caritasvorstand mit Paul Greubel, Renate Jüstel und Caritas-Seelsorger Diakon Lorenz Kleinschnitz mehr als gefordert um dem Ansturm unter Hygiene-Vorgaben gerecht zu werden. Die Besucher wurden durch die Räumlichkeiten begleitet. Die Resonanz war mehr als positiv. "So schön habe ich mir das nicht vorgestellt", "ein Ort zum Verweilen", "ein wenig Urlaubsstimmung" - das sind nur einige Bemerkungen, die Besucher hinterließen. Kleine Bastelangebote, dazu Kaffee, Getränke und von den Mitarbeitern gebackene Leckereien ließen ein wenig vom Wohlgefühl der Tagesgäste erahnen. Ein schöner Tag, der für die Verantwortlichen mit einer Sonnenblume begann, ließ viele Gesichter das Haus strahlend verlassen. Das Alter kann noch mal schön sein, so Diakon Kleinschnitz bei der abschließenden Tagesbilanz.