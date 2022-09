Kitzingen 29.09.2022

Tag der offenen Moschee in Kitzingen

Auch dieses Jahr laden die Muslime aus Kitzingen zum „Tag der offenen Moschee“ ein. Sie wollen den Gästen ihren Glauben, den Islam, und die Moschee näherbringen. Dazu findet am Montag, 3. Oktober, um 11 Uhr eine Führung in der Moschee, Obere Neue Gasse 11 a, statt. Vor und nach der Führung besteht die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Der Tag steht in diesem Jahr unter dem Motto „Knappe Ressourcen – große Verantwortung“.