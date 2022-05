Volkach aktualisiert vor 1 Stunde

Tag der Musikschule: Instrumente ausprobieren und erlernen in Volkach

Wie es in einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach heißt, veranstaltet die Musikschule Volkacher Mainschleife, in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Volkacher Blasorchester am Sonntag, 15. Mai, zwischen 13.30 und 18 Uhr im Jugend- und Kulturspeicher in Volkach den "Tag der Musikschule".