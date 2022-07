Am Freitag, 15. Juli, veranstaltet Knauf seinen Tag der Ausbildung, heißt es in einer Pressemitteilung. Von 14 bis 17.30 Uhr stellt das weltweit tätige Baustoff-Unternehmen sein umfangreiches Angebot an Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen vor. Schülerinnen und Schüler, Absolventen wie auch interessierte Eltern können sich in Iphofen live vor Ort über die vielfältigen Möglichkeiten informieren. Die Teilnahme ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung nicht erforderlich.

Die einzelnen Ausbildungsberufe in den technischen und kaufmännischen Bereichen sowie die betriebswirtschaftlich orientierten dualen Studiengänge werden an Infoständen präsentiert. Im persönlichen Dialog mit Auszubildenden und Ausbildern bei Knauf können sich Besucherinnen und Besucher über alles Wissenswerte zu den Fachrichtungen informieren, zu Karrierechancen beraten lassen sowie den Azubialltag aus erster Hand kennen lernen. Anfassen und Ausprobieren ist an vielen Stationen ausdrücklich erwünscht.

Mehr Infos unter www.knauf.de/karriere