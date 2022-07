Kitzingen vor 47 Minuten

Tachodisplay von E-Bike gestohlen

Eine Frau hat am Mittwoch zwischen 8.15 und 8.30 Uhr ihr E-Bike vor dem Kindergarten in der Schreibergasse in Kitzingen abgestellt. Als sie zurückkam, musste sie feststellten, dass das am Rad angebrachte Tachodisplay entwendet worden war, wie die Polizei mitteilt. Der Beuteschaden beträgt circa 120 Euro.