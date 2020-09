Dettelbach vor 13 Minuten

"Systemrelevant": Tatort-Gottesdienst als Open-Air

Am Freitag, 11. September, um 19 Uhr findet der nächste Tatort-Band-Gottesdienst im Garten der evangelischen Dreieinigkeitskirche in Dettelbach statt. „Systemrelevant“ heißt der Titel, passend zur Corona-Lage, in dem sich auch wieder die Ermittlergruppe um Kommissar Bruno, seiner Chefin und der SOKO einschaltet, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Band spielt christliche Songs zum Mitsingen, überwiegend in deutscher Sprache und mit dem Funken Hoffnung und Freude, die für alle in der angespannten Zeit so wichtig sind, teilt Pfarrer Uli Vogel mit. Für Getränke und kleine Happen ist gesorgt. Die Veranstaltung findet nur bei trockenem Wetter statt.