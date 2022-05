Iphofen vor 1 Stunde

"Swingtime" in der Verkündhalle

Das Frank-Bluhm-Quartett und die Pianistin Eva Tilly treten am Sonntag, 15. Mai, um 18 Uhr gemeinsam in der Verkündhalle in Iphofen auf. Unter dem Motto "Swingtime" präsentieren Frank und Iris Bluhm (Zither und Gitarre) zusammen mit Schlagzeuger Roland Gack und Gerd Semle am Bass bekannte Swing-Standards und entführen gemeinsam mit Eva Tilly am Klavier die Konzertbesucher in die Klangwelt der 20er, 30er und 40er Jahre sowie der Jiddischen Folklore. Dies geht aus einer Mitteilung des Quartetts hervor. Karten zu 15 Euro sind erhältlich in der Tourist-Info, Tel.: (09323) 870306.