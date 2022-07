Volkach vor 25 Minuten

Swing der 1930er auf dem Volkacher Marktplatz: Sommerkonzert am 21. Juli

Die Reihe der Volkacher Sommerkonzerte bei freiem Eintritt setzt am Donnerstag, 21. Juli, die Formation "Fränkisch Swing Big Band" fort. Die Band spielt Swing der 30er und 40er Jahre von Glenn Millers "In the Mood", "Chattanooga Choo Choo" bis Benny Goodmans "Sing, Sing, Sing". Blues-Stücke und groovige Funk-Nummern runden das abwechslungsreiche Programm ab.