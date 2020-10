Die Swing-Chanson-Band "Moi et les Autres" rund um die französische Sängerin Juliette Brousset ist mit ihrem neuen Programm "Départ" auf Tour. Das Quintett mit Gitarre, Akkordeon, Bass und Schlagzeug präsentiert am Samstag, 3. Oktober, um 20 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen Lieder, die sich mit dem Thema Aufbruch beschäftigen. "Mein ganzes Leben ist eine Reise. Seit ich meine Heimat im südlichen Elsass verlassen habe, hat mich vor allem die Musik an unzählige Orte auf der Welt geführt", sagt die Sängerin, die vor allem für ihre glasklare Sopran-Stimme bekannt ist.

Von den warmen Rhythmen der französischen Antillen über den Manouche bis hin zum amerikanischen Elektroswing. "Die Ferne von oben betrachten und das Publikum scheinbar schwerelos mitzunehmen, das ist unser aktuelles Leitmotiv." Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die Gruppe auf dem Cover ihrer neuen CD in einen Ballon steigt, so die Ankündigung. Der typische Sound der Band mit einer Mischung aus Jazz und Chanson ist dabei immer noch spürbar. Wer befürchtet, die Liedtexte nicht zu verstehen, kann beruhigt sein. Juliette Brousset führt in fast perfektem Deutsch mit leichtem Akzent durch den Abend.

Karten gibt es im Buchladen am Markt, in der Schöningh Buchhandlung am Marktplatz sowie an der Abendkasse ab 19 Uhr.