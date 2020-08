SV Michelfeld hat ein turbulentes Jahr hinter sich

Jahresversammlung eines Sportvereins in Corona-Zeiten? Das geht. Das zeigte der SV Michelfeld am Freitagabend auf dem Sportplatz. Mit Hygienekonzept und Abständen können dann auch Ehrungen durchgeführt werden. Zwei Mal 40 Jahre: Der Ehrenvorsitzende Armin Schmidt ist seit 40 Jahren Mitglied. Otmar Senft ist noch länger dabei und seit 40 Jahren Kassier des Vereins. Dafür sprach Vorsitzender Harald Dennerlein den Dank des Vereins aus.

Eines Vereins, so Dennerlein in seinem Bericht, der ein turbulentes Jahr hinter sich hat. Erstmals in der Vereinsgeschichte spielte eine Handballmannschaft in der Landesliga und konnte diese auch halten. "Ihr seid die Legenden vom Dorf", so Dennerlein zu den Sportlern. Und es war ein erfolgreiches Jahr 2019 "mit abruptem Ende", so der Vorsitzende.

Der Erfolg der ersten Mannschaft hatte Folgen. Denn nie, so Schriftführer Matthias Popp, gab es im Verein so viele aktive Spieler: 103 Sportler verteilen sich auf sechs Mannschaften. Zwei Mal Herren, ganz neu die Damen, die D- und E-Jugend und die Minis machen den Verein sportlich aus, wobei auch die Mitgliederzahlen stark nach oben weisen: Von knapp 190 auf 250 ist der Verein angewachsen.