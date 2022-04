Im 60. Jahr seines Bestehens will der Sportverein Hüttenheim wieder durchstarten. In der Mitgliederversammlung stand neben der Ehrung von Gründungsmitgliedern auch das Jubiläum im Vordergrund.

Vorsitzender Wolfgang Stadelmeyer unterstrich, dass der SV durch die Pandemie ausgebremst wurde und auf Maiwanderung, Marktplatzfest, Kirchenburgweinfest und Weihnachtsfeier verzichten musste. Dadurch fehlten nicht nur Einnahmen, auch die gemeinsamen Stunden wurden schmerzlich vermisst.

Er kündigte für den 6. Mai um 19 Uhr den Wiederstart der Vereinsabende im Sportheim an, auch die Maiwanderung ist weitgehend geplant. Das Marktplatzfest wird zwar noch einmal ausfallen, am Himmelfahrtstag werde es als Zwischenlösung ein Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen im Sportheim geben.

Benefizspiel mit dem Regionalligisten FC Schweinfurt 05

In der Sommerpause der ersten Mannschaft wird dann das Jubiläum begangen. Dazu wurde für den 17. Juni ein Benefizspiel zugunsten der Kinderkrebsstation Regenbogen mit dem Regionalligisten FC Schweinfurt 05 vereinbart. Im Juli steigt ein Fest für Mitglieder, Familien und Freunde.

Noch nicht ausgeschlossen sei der Aufstieg im Jubiläumsjahr. Die Übungsstunden der Pilatesgruppe haben im Dorfgemeinschaftshaus bereits wieder begonnen, ebenso das Kinderturnen mit einer jungen engagierten Trainerin. Nur im Jugendbereich mangelt es an Spielern und Trainern. Stadelmeyer forderte, endlich mehr eigene Spieler in die Spielgemeinschaft mit dem SV Willanzheim einzubringen.

In der Jugend bis zur U9 sind derzeit 20 Kinder – darunter neun aus Hüttenheim – gemeldet. Während in den U13 und U15 ausreichend Kinder spielen, mangelt es in der U19 in der A-Jugend an Spielern, obwohl in allen Altersgruppen Spieler aus den umliegenden Gemeinden antreten. Die erste Mannschaft, deren letzte Runde abgebrochen und nicht gewertet wurde, rangiert derzeit auf Platz und hat ihre Meisterschaftsambitionen noch nicht beendet.

Verein bekommt den Höchstbetrag aus dem Regionalbudget

Schatzmeisterin Birgit Zauter präsentierte trotz der widrigen Umstände eine positive Kassenentwicklung. Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert begrüßte die Alternativlösung für den Himmelfahrtstag und zeigte sich erfreut über die Teilnahme vieler Gründungsmitglieder an der Versammlung. Sie überraschte den SV mit der Mitteilung, dass der Verein aus dem Regionalbudget den Höchstbetrag von 10.000 Euro zur Neumöblierung des Vereinsheimes bekommen werde. Der Gemeinde liege daran, dass das Sportheim Veranstaltungsort bleibe.

Der SV entstand in einem Gasthof, in dem Vinzenz Böhm als etwa 20-Jähriger mit Freunden zusammensaß und in Gesprächen Fußball im Vordergrund stand. Wenig später wurde der SV mit sechs Freunden gegründet und hatte sein erstes Spielfeld auf einer Wiese an der Tannenbergstraße. "Alles mussten wir selbst beschaffen", erzählt der Jubilar heute und erinnert sich, wie er als 50-Jähriger sein letztes Spiel in der Altherrenmannschaft in Kötzting bestritt und dann die Fußballschuhe an den Nagel hängte.