"Summertime" verlängert

Die Galerie Papiushof in Sulzfeld verlängert die Ausstellung "Summertime" der beiden Akademie-Künstlerinnen Karin und Natascha Mann bis zum 13. September. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Karin Mann, die in München zu Hause ist, demonstriert in ihren virtuosen Keramiken ihr künstlerisches Können. Die Schwester Natascha Mann, die in der ehemaligen Orgelfabrik in Marktbreit ihr Atelier hat, zeigt ein umfangreiches Oevre ihrer neuesten farbig-expressiven Malereien.

Beide Künstlerinnen werden am letzten Ausstellungstag anwesend sein.

Geöffnet ist die Ausstellung samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Tel.: (0163) 8786019, www.papiushof.de