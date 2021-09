Münsterschwarzach vor 45 Minuten

Summercamp am EGM

"Dicke Bretter zu bohren", darauf kommt es beim Lernen an. Gleich auf doppelte Weise erlebten das die Schülerinnen und Schüler des Egbert-Gymnasiums, die sich in der letzten Ferienwoche am "Summercamp" teilnahmen: "Dicke Bretter" bohrten sie im übertragenen Sinne, als es darum ging, die Lernlücken zu schließen. In Latein und in Mathematik zum Beispiel gab es "Powerkurse", um Wortschaft und Grammatik zu wiederholen. Außerdem wurden Techniken eingeübt, wie die Wörter länger im Gedächtnis bleiben. Darüber hinaus wurden aber auch ganz konkret dicke Bretter gebohrt: In der neuen Schreinerwerkstatt des Tagesheims bastelten die Schüler Mini-Liegestühle aus Holz, die als Handy-Halterung dienen können.