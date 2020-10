Sulzfeld vor 6 Stunden

Sulzfelds finanzielle Situation bessert sich

Sulzfelds Bürgermeister Matthias Dusel legte in der Ratssitzung den Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr vor. Er sprach neben anderen Zahlen das Absacken der Gewerbesteuereinnahmen im Vorjahr an. Dafür habe die Gemeinde einiges mehr an Schlüsselzuweisungen aus München bekommen. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt hatte sich mit 418 000 Euro fast doppelt so hoch dargestellt wie angenommen.