Im Mittelpunkt der Sulzfelder Gemeinderatssitzung stand erneut der Ausbau der Sparkassen-Schulstraße. Bereits in der Novembersitzung 2020 hatte Planer Peter Leimeister vom Ingenieurbüro Köhl dem Gemeinderat die Erfordernisse dargelegt. Straßen, Gehwege, Kanalsystem und Wasserleitungen befinden sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand, so Leimeister. Betroffen sind rund 300 Meter in der Sparkassen-Schulstraße sowie etwa 120 Meter in der Segnitzer Straße.

Seine damalige grobe Kostenermittlung für einen Gesamtausbau einschließlich Mischwasserkanal, Wasserleitung und Straße gipfelte in einem Betrag um 2,07 Millionen Euro.

Zu dem Thema hatte sich die Ratsrunde zwischenzeitlich Gedanken über das weitere Vorgehen machen wollen. Als Leimeister das Vorhaben noch einmal in Erinnerung rief und auch auf die Kostenfrage zu sprechen kam, gab es lange Gesichter. Die Kostenermittlung erfolgte mit einer Mehrwertsteuer von 16 Prozent, nun aber gelte wieder die 19-Prozent-Regelung, wie Jürgen Johanni feststellte. Hinzu kommen Materialengpässe bei allen Gewerken, sodass ich die Kosten eher um 2,8 Millionen Euro bewegen dürften, fügte Leimeister an.

Massive Probleme mit der Wasserableitung

Zunächst ging es um Ausbaudetails, wie die Frage, ob Gehwege mit Hochbordrandsteinen und abgesenkten Grundstückszufahrten, ausschließlich abgesenkte Steine oder ein ebenerdiger Ausbau wie in der Erlacher Straße erfolgen soll. Die Entscheidung fiel mehrheitlich zugunsten Hochbord mit Absenkungen. Dafür wird ein Kostenvoranschlag erstellt. Keine Entscheidung fiel bezüglich möglicher Bushaltestellen.

Wegen massiver Probleme mit der Wasserableitung riet Bürgermeister Matthias Dusel, auch die Matthias-Schiestl-Straße einzubeziehen. Zwischen dieser und der Kitzinger Straße wurde eine hydraulische Überlastung des Kanals erkannt, ein weiterer Konflikt besteht bei der Kreuzung mit dem Regenwasserkanal in der Kitzinger Straße. Das Planungsbüro will zunächst Möglichkeiten suchen, um die Kanalengstelle zu entlasten. Im Gegenzug könne in der Segnitzer Straße zunächst nur eine neue Wasserleitung verlegt werden.

Anwohner müssen sich vor Abwasser-Rückstau selbst schützen

Bei Kanalbauarbeiten in allen Bereichen müssen Grundstückeigner auf der Grundlage der Entwässerungssatzung für Kontrollschächte sorgen und sich gegen einen Rückstau von Abwasser aus dem Kanalsystem selbst schützen. Weiteres Erschwernis bei der Kanalsanierung: in einigen Bereichen liegen Gas- und Wasserleitung über den Kanalrohren.

Die Ratsrunde sieht sich damit einer Mammutaufgabe gegenüber, die es wegen massiver Kanalschäden in naher Zukunft zu stemmen gilt.

Weitere Themen am Ratstisch waren:

* Der Antrag für eine Außenbestuhlung auf öffentlichem Grund auf Höhe der Maingasse 11 wurde vertagt bis die gaststättenrechtliche Genehmigung vorliegt.

* Die Gäste-Info ist fertiggestellt, wegen der noch ausstehenden Nutzungsänderung erfolgt aber noch kein Schoppenausschank. Die Eröffnung ist für den 24. Juli um 16 Uhr vorgesehen.

* Bürgermeister Dusel wünscht sich eine Entlastung des Altortes, wo zu viele Fahrräder abgestellt werden. An der Wehrmauer könnten Hochbügelständer aufgestellt werden. Zunächst sollen aber alle denkbaren Standort im Altort ausgelotet werden.