Die Gemeinde Sulzfeld besitzt mehrere Immobilien, weswegen sich der Gemeinderat Gedanken über eine künftige Nutzung oder einen Verkauf macht. Bürgermeister Matthias Dusel hatte den Damen und Herren des Gemeinderats vor geraumer Zeit Hausaufgaben mitgegeben und jetzt ließen sie sich bei einem Ortstermin in Sommerach fundierte Informationen zum Thema geben.

Denn in Sommerach ist ein generationenübergreifendes Wohnquartier im Altort in der Planung und Bürgermeisterin Elisabeth Drescher erläuterte den Sachstand. Dort auf der Maininsel ging die Gemeinde einen pragmatischen Weg und mit einem Architektenwettbewerb kamen die Entscheider in Sommerach einen entscheidenden Schritt weiter.

„Sie gehen einen langen Weg, ohne früh eine Grundsatzentscheidung treffen zu müssen“, lautete die Erkenntnis von Matthias Dusel. „Das hat einigen unserer Ratsmitglieder etwas die Angst davor genommen, in einem frühen Stadium über ein Projekt mit einer größeren Millionensumme entscheiden zu müssen“, resümierte er.

Zudem tat die Sommeracher Erfahrung gut, dass mehrere Fördergeber die Gemeinde unterstützen und in ihrem Ansinnen bestärken. „Wir wollen verhindern, irgendwann fünf Millionen hinblättern zu müssen“, sagte Dusel. Deswegen beauftragte die Ratsrunde ihren Kollegen und Architekten Fritz Staib, eine Machbarkeitsstudie auszuarbeiten, um beurteilen zu können, ob so ein Projekt sinnvoll und realisierbar ist. Dann bekäme die Ratsrunde auch Informationen über eine machbare Größe und die Anzahl von Wohnungen.

Den Sulzfeldern geht es vornehmlich um den Alten Kindergarten mit dem benachbarten Anwesen Peuntgasse 4 und einer angrenzenden Scheune. „Wir sind mit dem Ortstermin in Sommerach besser gewappnet für unser Vorhaben“, befand der Sulzfelder Bürgermeister.

Besonders die Sommeracher Strategie, einen Architektenwettbewerb auszurufen, leuchtete den Sulzfeldern ein. Denn damit generieren sie wertvolle Ideen und Sichtweisen, die die Entscheidung erleichtern. Diese Fingerzeige aus Sommerach helfen den Sulzfeldern weiter, womit der Zweck der Fahrt nach Sommerach erfüllt war.