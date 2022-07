Erfreulich gestaltete sich die Endabrechnung für den Anbau an der Sulzfelder Grundschule für die Räume der Offenen Ganztagsschule (OGS). Mit 537.742 Euro schaffte Architekt und Ratsmitglied Fritz Staib eine ordentliche Unterschreitung der ursprünglich angenommenen Kosten. Die Gemeinde bekam einen Zuschuss von 462.000 Euro und so verblieb ein Eigenanteil von nur 74.290 Euro.

Weitere Themen im Rat waren:

Neben der OGS-Endabrechung tat auch die Umnutzung des ehemaligen Busparkplatzes der Firma Weigand der Gemeindekasse gut. Bürgermeister Matthias Dusel informierte, dass das Budget von 50.000 Euro nicht ausgeschöpft werden musste. Die Anlage der Parkplätze, die alle schon vermietet sind, kostete nur 36.000 Euro.

Den größten Batzen an Einsparungen erbrachte die Ausschreibung für die Sanierung der Sparkassen-Schul-Straße, für die die Kostenschätzung bei 1,75 Millionen Euro gelegen hatte. Jetzt vergab der Gemeinderat den Auftrag für 1,23 Millionen Euro an das Bauunternehmen Josef Hell aus Eltingshausen als günstigsten Anbieter. Damit fällt die Investition eine halbe Millionen niedriger als die Kostenschätzung aus. Diese Woche fand die Baustelleneinweisung statt und Mitte August sollen die in vier Abschnitten geplanten Arbeiten starten und bis Sommer 2023 fertig sein. Wie Bürgermeister Matthias Dusel ankündigte, wird es davor noch eine Anliegerversammlung geben.

Aus den geplanten Parkplätzen wird nichts, das Grundstück soll jetzt verkauft werden

Nachdem sich der Bauausschuss kürzlich ein Bild vor Ort gemacht hatte, diskutierten die Damen und Herren des Gemeinderats jetzt erneut die weitere Planung für das Grundstück zwischen dem Bauhof und der Raiffeisenstraße. Bislang hatte die Ratsrunde vorgehabt, dort weitere Parkplätze entstehen zu lassen, doch jetzt nahm der Gemeinderat Abstand davon. Denn für die 13 Parkplätze hätte die Gemeinde mindestens 100.000 Euro in die Hand nehmen und noch einen Gehweg bauen müssen. Da auch eine Ausfahrt zur Staatsstraße hin problematisch wäre, begrub die Ratsrunde den Gedanken und jetzt wird das Grundstück mit einer Scheune drauf zum Verkauf angeboten.

Die Ratsrunde beschloss eine Neufassung der Satzung für Aufwendungs- und Ersatzkosten bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr und folgte damit dem Vorschlag des Bayerischen Gemeindetags. Demnach wird der Gerätewagen Logistik ab dem kommenden Jahr pro Stunde mit 48 Euro verrechnet und das Löschgruppenfahrzeug LF 10/6 mit 139 Euro. Pro Einsatzkraft fallen in der Stunde 28 Euro an und pro Stunde Wachdienst 16 Euro.

Die Gemeinde hat die Chance genutzt, zum Preis von 8500 Euro einen gut gebrauchten Gabelstapler erwerben zu können. Damit sind die Zeiten vorbei, dass die Gemeinde sich immer wieder einen Stapler leihen muss und das Bauhofpersonal kann die Lagerkapazitäten im Bauhof künftig besser ausnutzen.