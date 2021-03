Kitzingen vor 49 Minuten

Süße Überraschung für die Q12 des AKG

In ihren Deutschkursen wurden alle Schüler der 12. Jahrgangsstufe am AKG mit einer Tafel „Abiturientenfutter“ überrascht. Die witzige und nervenstärkende Überraschung, welche die Deutschlehrer im Auftrag des Elternbeirats und des Vereins der Freunde des AKG an ihre Schützlinge austeilten, wurde mit freudigem Hallo entgegengenommen. Für die Schüler geht es jetzt in die letzte heiße Phase vor den Abiturprüfungen. Durch die Corona-Pandemie bedingt mussten sich die diesjährigen Abiturienten bereits seit knapp einem Jahr immer wieder mit Distanz- und Hybridunterricht arrangieren und mit viel Selbstdisziplin ans Werk gehen. Mit der besonderen Überraschung sollte sichergestellt werden, dass ihnen auf der Zielgeraden nicht die Energie ausgeht.