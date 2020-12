In kuscheligen Betten von Hästens tanken Fußballstar Cristiano Ronaldo und Schauspieler Brad Pitt laut Medienberichten Kraft und Energie, um für ihre Auftritte auf der Weltbühne gerüstet zu sein. Diese Nobel-Schlafstätten gibt es in ausgewählten Geschäften in Deutschland sowie in New York, Paris, London, Rom, ... und in Sommerach. André und Cornelia Douverne haben in der 1400-Seelen-Gemeinde im Landkreis Kitzingen in einem früheren Weingut von 1680 einen Hästens Store eröffnet. In dessen Mittelpunkt steht ein 169 900 Euro teures Modell.

"Vividus" heißt das Bett der Superlative, das sich Jedermann im Erdgeschoss anschauen kann. Etwa 350 Arbeitsstunden "per Hand" stecken im Luxus-Bett, das nach den Bedürfnissen der Kunden aus feinsten Naturmaterialien wie Roßhaar, Wolle, Leinen, Taschenfedern und unbehandeltem Holz aus Nordschweden angefertigt wird. Wer darauf gelegen hat, gerät ins Grübeln: Ein eigenes Häuschen auf dem Land, ein nobler Sportwagen oder doch ein Vividus?

Wer sich unsicher ist, kann zur Probe schlafen

Die Entscheidung ist nicht nur eine Frage des Kontostands. In dem Geschäft in Sommerach gibt es auch Betten für 5000 Euro, mit 25 Jahren Garantie. "Betten gibt es überall", erklärt André Douverne seine Strategie. "Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, guten Schlaf zu verkaufen." Der Inhaber hat lange in der Kfz-Branche bei Mercedes Benz und bei Hymer gearbeitet. "Wenn man sich ein Auto kauft, fährt man es erst einmal Probe", spannt er einen Bogen zum Hästens Store. Mit seiner Frau Cornelia kam er so auf die Idee, auch Probe-Schlafen zu ermöglichen.

Eine passende Immobilie fand die Familie mit ihren Söhnen Pierre und Jacques 2018 in Sommerach. Sie restaurierten das Weingut liebevoll. Im April 2019 eröffneten sie den Store mit einem Sleep-Spa im historischen Gewölbekeller. Zwei Stockwerke höher können Interessierte in Fünf-Sterne-Apartments Urlaub machen und ein Hästens Bett auf Herz und Nieren testen. "Wir passen für jeden Übernachtungsgast den Härtegrad individuell an", schildert Douverne. Sein oberstes Ziel: "Den perfekten Schlaf ermöglichen."

Dorfgemeinschaft nahm die Geschäftsleute gut auf

Das gilt auch für ein drittes Standbein: Reisemobile. Für diese werden Betten ebenfalls nach Maß aus Rosshaar, Baumwolle und Schurwolle gefertigt. Douverne stammt aus Koblenz. "Wir sind quasi Neigschmeckte hier", sagt er und lacht. Dass seine Familie in Sommerach neue Wurzeln geschlagen hat, bereut er nicht. "Der Wunsch der Selbstständigkeit war schon lange da." Die Dorfgemeinschaft nahm die Douvernes gut auf, seien es die Landfrauen oder der Chor Cantemus. Auch bei der Weinlese waren sie schon dabei. "Wir fühlen uns an diesem schönen Fleckchen Erde sehr wohl."

Natürlich schlafen die Douvernes selbst in Hästens Betten – aber nicht in einem Vividus. Dieses Modell war ursprünglich nicht zum Verkauf gedacht. Für eine Messe hatten Bettenbaumeister von Hästens den Auftrag erhalten, das beste Bett der Welt zu bauen und zu zeigen, was Bettenbaukunst möglich macht. Geld und Zeit spielten keine Rolle, erklärt Douverne. Nach großem Erfolg auf der Messe wurde es mehrfach gebaut, mittlerweile gibt es sogar ein Grand Vividus. Der Preis: 350 000 Euro. Gekauft werden solch teure Modelle von Prominenten, Unternehmern und Sportlern, was natürlich nicht den Alltag in Douvernes Geschäft widerspiegelt.

Urlauber wachen ohne Rückenschmerzen auf

Die günstigeren Betten verkaufen sich gut, allein in Sommerach wanderten schon sieben Exemplare in eineinhalb Jahren in die Schlafzimmer der Einheimischen. "In so einem Bett liegt man wie die Prinzessin auf der Erbse", beschreibt Douverne sein persönlichen Schlaferlebnis. Er liebt und lebt seinen Beruf. Das spüren auch Urlauber, die bei den Douvernes übernachten. Sie erwartet nach deren Angaben ein morgendliches "Aufwachen ohne Rückenschmerzen und ohne Nackenverspannungen".

Im touristisch beliebten Sommerach ist der Hästens Store für viele Gäste ein Erlebnis, mitten im Dorf gegenüber der Kirche. Vielleicht checken ja auch bald Lionel Messi und andere Promis bei den Douvernes ein.

Weitere Informationen: Chez Douverne, Nordheimer Straße 1, 97334 Sommerach, Tel. (09381) 7181691, E-Mail: info@chez-douverne.com, www.chez-douverne.com. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr, Samstag von 11 bis 16 Uhr. Das schwedische Familienunternehmen Hästens wurde 1852 gegründet.