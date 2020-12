In Sachen Kläranlage ist die Gemeinde Castell nach wie vor am Prüfen, was für sie künftig der beste Weg sein wird. So berichtete Bürgermeister Christian Hähnlein im Gemeinderat, dass sich das Gremium unlängst mit dem beauftragten Fachbüro getroffen hat und dabei über Grundlagen der Abwasserversorgung informiert wurde. „Das war wichtig, um den Gemeinderat auf den gleichen Wissensstand zu bringen“, sagte er.

Nachdem die Genehmigung der Casteller Anlage zum Jahresende 2022 ausläuft und nicht mehr verlängert wird, soll ein Anschluss an eine Abwasseranlage der Umgebung erfolgen.

Hinzu kommt, dass die Casteller auch für die Anlage im Ortsteil Wüstenfelden eine Lösung suchen, weil es auch dort Probleme mit der weiteren Erlaubnis gibt. Dort werde das Wasser aus den Zuläufen nicht ausreichen, selbst wenn man mehrere Flurgräben verbinde, schätzte der Bürgermeister.

Ob das Abwasser der Gemeinde Castell demnächst in Richtung Kitzingen oder Wiesentheid fließt, steht nach wie vor im Raum. Für die Variante in Richtung Kitzingen müsste zunächst eine etwa 4,2 Kilometer lange Leitung bis nach Wiesenbronn verlegt werden, die größtenteils in Flurwegen verlaufen würde. Von Wiesenbronn aus würde man eine gemeinsame Leitung anstreben, weil der Nachbarort das gleiche Problem wie Castell hat. Von Wiesenbronn und Großlangheim bekomme man noch Zahlen, die zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit nötig sind, so Hähnlein.

Für die Variante nach Wiesentheid müsse dort zunächst geprüft werden, ob der Sambach in dem Fall als zu- und ableitendes Gewässer ausreichend Wasser führt. Dort werde außerdem ein künftiger Anschluss Abtswinds in die Kläranlage mit einberechnet. Bürgermeister Hähnlein wies erneut darauf hin, dass man in der Frage nichts übers Knie brechen wolle und sorgsam prüfen werde.