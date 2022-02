Kitzingen vor 47 Minuten

Sturm "Zeynep" reißt Dach der Erich-Kästner-Schule herunter

Das zweite Sturmtief in dieser Woche schlug in Kitzingen zu. Dort deckte der Wind ein Schuldach ab. Es verfing sich in einem Baum, was die Helfer vor eine Herausforderung stellte.