Dettelbach vor 1 Stunde

Stühle, Tisch und Sonnenschirm vor Gasthaus gestohlen

In der Zeit vom 13. Juli, 19 Uhr, bis 14. Juli, 7 Uhr, sowie vom 20. Juli, 22.45 Uhr, bis 21. Juli, 8.30 Uhr, ereigneten sich in der Erbsengasse in Dettelbach zwei Diebstähle, heißt es im Bericht der Polizei. Ein bislang unbekannter Täter entwendete vor dem Gasthaus im Außenbereich abgestelltes Mobiliar wie Stühle, Tisch und Sonnenschirm. Die Gegenstände waren teils durch ein Seil gesichert. Das Seil wurde durchschnitten. Der Beuteschaden beträgt circa 350 Euro.